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Erdoğan'ın dünya gündemine oturan BM konuşmaları: Dünya 5'ten büyüktür!

Erdoğan'ın dünya gündemine oturan BM konuşmaları: Dünya 5'ten büyüktür!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 19:13
Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir kez daha "Dünya 5'ten Büyüktür" dedi ve İsrail Filistin zulmünü BM kürsüsünden haykırdı. Erdoğan'ın dünya gündemine oturan BM konuşmaları analiz haberimizde A Haber ekranlarında...
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