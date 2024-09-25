Erdoğan'ın dünya gündemine oturan BM konuşmaları: Dünya 5'ten büyüktür!

Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir kez daha "Dünya 5'ten Büyüktür" dedi ve İsrail Filistin zulmünü BM kürsüsünden haykırdı. Erdoğan'ın dünya gündemine oturan BM konuşmaları analiz haberimizde A Haber ekranlarında...

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