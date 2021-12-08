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Endonezya'daki yanardağ patlamasından korkutan görüntüler! Yağmur ve lav engeli

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Giriş: 08.12.2021 17:35
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından şiddetli yağış ve lav akışının kayıp 16 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını engellediği bildirildi.
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