Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Cava Adası’nın Doğu Cava kesiminde yer alan Kalianget kentinin 32 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 14 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan geçtiğimiz saatlerde de Filipinler'de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve tsunami uyarısı yapılmıştı.

