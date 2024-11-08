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Elazığ Depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan açıklama: Bu artçı bir deprem değil!

Elazığ Depremi sonrası Şükrü Ersoy'dan açıklama: Bu artçı bir deprem değil!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 17:56
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy,  A Haber canlı yayınında vatandaşları uyararak, "Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Vatandaşlar depremin ardından dışarıya çıkmışken hemen binaların önlerinde bekliyorlar. Bu çok doğru değil. Daha sonra yaşanacak bir artçıda çok katlı binalarda başlarını herhangi bir şey düşebilir. Çok doğru bir yaklaşım değil. Genellikle meydanlarda açık alanlarda beklemek daha sağlıklı olur. Her evin önü çok güvenli değil. “ dedi.
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