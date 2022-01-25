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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele paylaştı: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi

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Giriş: 25.01.2022 19:18
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyaretine yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insanların güzel ülkesi" ifadelerini kullandı. Bukele'nin Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı İmparatorluğu sözleri de gururlandırdı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından ziyaretine dair görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.



"MUTLU ETTİ HEM DE GURURLANDIRDI"

Bukele videoyu paylaştığı mesajında, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

BUKELE'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Türkiye'ye 19-21 Ocak'ta resmi ziyarette bulunmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Anıtkabir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ankara Üniversitesini de ziyaret eden Bukele'ye "Dostluk Payesi Beratı" verilmişti.

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