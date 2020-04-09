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Dünyayı sarsan görüntüler! Sağlık Bakanı Maggie De Block canlı yayında burnunu karıştırdı | Video
Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken konunun ciddiyetini kavrayamayan Belçika Sağlık Bakanı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
KAHKAHA ATIP BURNUNU KARIŞTIRDI
Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block'un, salgın hakkında uzman sağlık ekibi ile video konferans görüşmesi yaparken kahkahalar atıp, burnunu karıştırması Belçika'da gündem oldu.
ÖLÜ SAYISI 1600'Ü AŞTI
Öte yandan Belçika'dan gelen son rakamlarda ölü sayısının 1600'ü aştığı belirtilmişti.
Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Kovid-19'un sosyo-ekonomik sonuçlarının "küçük" olmayacağını belirterek, "Durum normale döndükten çok sonra bile sonuçları hissedeceğiz." demişti.
Normal hayata geçiş için hazırlık yapılması gerektiğini kaydeden Wilmes, "Normale dönüşümüz kademeli olacak. Önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.
Wilmes, önümüzdeki zamanın Kovid-19 "öncesi" ve "sonrası" olarak ikiye ayrılacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu zorluklardan güçlenerek çıkmamız gerekiyor." diye konuşmuştu.
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