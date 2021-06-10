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Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?

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Giriş: 10.06.2021 16:55
Güncelleme:10.06.2021 16:56
Vuhan'dan dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele devam ederken herkesi şoke eden bir araştırma paylaşıldı. Koronavirüsün ortaya çıkışında ortaya atılan yarasa ve pangolinle ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, 'Elimizdeki veriler insanların bu virüsle nasıl enfekte olduğunu açıklayamıyor ancak pazarlardaki yarasa ve pangolinler bu bilmecede yer almıyor; artık bundan eminiz.' dedi.
Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?
Dünyayı sarsan araştırma! Koronavirüsün kaynağı ne?
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