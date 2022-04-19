Dünyanın en pahalı çayı! Kilosu 226 bin liraya satıldı

Japonya’da özel olarak yetiştirilen ve elle işlenen 1 kilogram yeşil çay açık artırmada 1.96 milyon Yen'e yaklaşık 226 bin liraya alıcı buldu. Öte yandan Japonya, özel üretim meyve, sebze gibi ürünlere ödenen rekor fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.