19 Nisan 2022, Salı
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Dünyanın en pahalı çayı! Kilosu 226 bin liraya satıldı
Japonya’da özel olarak yetiştirilen ve elle işlenen 1 kilogram yeşil çay açık artırmada 1.96 milyon Yen'e yaklaşık 226 bin liraya alıcı buldu. Öte yandan Japonya, özel üretim meyve, sebze gibi ürünlere ödenen rekor fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.