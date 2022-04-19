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Dünyanın en pahalı çayı! Kilosu 226 bin liraya satıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2022 09:40
Güncelleme:19.04.2022 09:41
Japonya’da özel olarak yetiştirilen ve elle işlenen 1 kilogram yeşil çay açık artırmada 1.96 milyon Yen'e yaklaşık 226 bin liraya alıcı buldu. Öte yandan Japonya, özel üretim meyve, sebze gibi ürünlere ödenen rekor fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.
Dünyanın en pahalı çayı! Kilosu 226 bin liraya satıldı
Dünyanın en pahalı çayı! Kilosu 226 bin liraya satıldı
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