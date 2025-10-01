01 Ekim 2025, Çarşamba

Dünyanın en büyük çocuk mezarlığı: Gazze!
Dünyanın en büyük çocuk mezarlığı: Gazze!

Giriş: 01.10.2025 11:08
İsrail’in Gazze’deki saldırıları 2 yılı aşkın süredir devam ediyor ve en büyük mağdurlar çocuklar oldu. Minik bedenler üzerinde füzeler yağarken, bazıları açlığa terk edilerek hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bir yaşındaki Ezya’nın bebek haliyle annesiyle birlikte şehit olması, yaşanan dehşetin boyutlarını gözler önüne seriyor. UNICEF verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana 50 binden fazla çocuk ya hayatını kaybetti ya da yaralandı. Gazze’de çocuklar, oyun ve eğitimden mahrum, her gün ölüm ve açlık tehdidiyle karşı karşıya. İnsanlık, Gazze’de çocukların geleceğini kurtarmak için harekete geçmek zorunda. Savaşın gölgesinde büyüyen bu nesil, hayallerine kavuşmadan büyük acılarla yüzleşiyor. Gazze’de yaşanan dram, dünyanın vicdanına güçlü bir çağrı niteliği taşıyor.
