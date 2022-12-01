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Dünyanın en büyük aktif yanardağı! Mauna Loa'da hareketlilik sürüyor

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Giriş: 01.12.2022 11:43
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa'da, haraketlilik devam ediyor. Yetkililer bölge sakinlerine tahliye uyarısı yaptı.
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Dünyanın en büyük aktif yanardağı
Dünyanın en büyük aktif yanardağı
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