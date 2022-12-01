Dünyanın en büyük aktif yanardağı! Mauna Loa'da hareketlilik sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa'da, haraketlilik devam ediyor. Yetkililer bölge sakinlerine tahliye uyarısı yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN