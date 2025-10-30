30 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Dünyanın beklediği zirveden hangi sonuçlar çıktı?
Dünyanın beklediği zirveden hangi sonuçlar çıktı?

Dünyanın beklediği zirveden hangi sonuçlar çıktı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 13:37
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin pusan şehrinde bir araya geldi. Görüşmeyi "harika" olarak yorumlayan Donald Trump, değerli madenler konusunda anlaştıklarını söyledi. Trump nisan ayında Çin'e gideceğini de duyurdu. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
