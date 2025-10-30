Dünyanın beklediği zirveden hangi sonuçlar çıktı?

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'nin pusan şehrinde bir araya geldi. Görüşmeyi "harika" olarak yorumlayan Donald Trump, değerli madenler konusunda anlaştıklarını söyledi. Trump nisan ayında Çin'e gideceğini de duyurdu. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

