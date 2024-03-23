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Dünyadan Rusya’ya taziye mesajları! Rusya BMGK’yı toplantıya çağırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 09:08
Rusya Moskova'da yaşanan kanlı saldırı ile sarsıldı. Saldırı ardından Ukrayna olayla hiçbir ilgileri olmadıklarını açıkladı. Dünya liderleri ise terör saldırısını en sert dille kınadı.
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