Dünyadan Rusya’ya taziye mesajları! Rusya BMGK’yı toplantıya çağırdı

Rusya Moskova'da yaşanan kanlı saldırı ile sarsıldı. Saldırı ardından Ukrayna olayla hiçbir ilgileri olmadıklarını açıkladı. Dünya liderleri ise terör saldırısını en sert dille kınadı.

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