Dünya Sağlık Örgütünden Çin aşısı hakkında flaş karar

Dünya Sağlık Örgütü, Çin Devlet Kuruluşu Sinopharm'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Aşı geçtiğimiz hafta Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Çin'e geri iade edilmişti. Duterte, ülkede henüz onaylanmayan Kovid-19 aşısının kullanımının riskli olduğunu ifade etmişti.