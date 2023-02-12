Dünya Kahramanmaraş depremzedeleri için seferber oldu! Türkiye'ye destek çığ gibi büyüyor

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'deki deprem bögelerine yardım yağdı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, depremzedelere destek için 18,5 milyon euro topladı. Azerbaycan da "Seninleyim Türkiye'm" kampanyasıyla destek için seferber oldu.