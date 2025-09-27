Dünya İsrail’i dışlıyor! Eurovısıon’dan men edilebilir

Gazze’de işlediği soykırım ve insanlık suçları, İsrail’i uluslararası toplumdan adım adım izole ediyor. Eurovision, 2026’da düzenlenecek yarışmadan İsrail’i men etmek için oylamaya gidecek. Benzer karar Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA tarafından da alındı. Öte yandan Slovenya, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu “istenmeyen kişi” ilan etti.

