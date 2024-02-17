17 Şubat 2024, Cumartesi
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Dünya Gazze için tek yürek! Binlerce vatandaş meydanlara akın etti | A Haber Londra'dan aktardı...
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını 134 gündür sürdürüyor. Katil ordusunun yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı giderek artıyor. Netanyahu ve yönetimi Gazze'deki mazlumların üstünden elini çekmezken, protestolar dünya çapında devam ediyor. Tüm dünya Gazze için tek yürek olurken, Filistin için düzenlenen "Küresel Eylem Günü" Londra ve İstanbul'da da gerçekleştiriliyor. A Haber muhabiri Pınar Özenç, İstanbul Sultan Ahmet Meydanı'ndan, Londara’da ise A Haber muhabiri Alparslan Düven son gelişmeleri aktardı..