21 Nisan 2024, Pazar
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Dünya bu röportajı konuşacak! Haniye dünyada ilk kez A Haber'e konuştu | Erdoğan'ın duruşu bizi çok onurlandırdı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye dünyada ilk kez A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin davasına verdiği destekten övgüyle bahsederek, ”Başkan Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamento bloku toplantısında yaptığı ve Hamas'ı 'Ulusal kurtuluş hareketi' olarak tanımlayan ve Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklaması şüphesiz ki, bizim ve Filistin halkı için övünç kaynağıdır." dedi.