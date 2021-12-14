14 Aralık 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Düğüne farklı bir giriş istemişlerdi! Gelin ve damadın gösterisi kötü bitti
Son dakika dünya haberi... Hindistan'da düğünlerine farklı bir giriş yapmak isteyen gelin ve damadın bindikleri devasa salıncağın ipi koptu. Şov faciaya döndü.