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Düğüne farklı bir giriş istemişlerdi! Gelin ve damadın gösterisi kötü bitti

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Giriş: 14.12.2021 09:00
Son dakika dünya haberi... Hindistan'da düğünlerine farklı bir giriş yapmak isteyen gelin ve damadın bindikleri devasa salıncağın ipi koptu. Şov faciaya döndü.
Düğün şovu faciayla bitti DÜĞÜN ŞOVU FACİAYLA BİTTİ
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