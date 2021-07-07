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Dubai'de patlama sonrasında itfaiye ekipleri olay yerinde

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Giriş: 07.07.2021 23:52
Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Cebel Ali Liman’ında büyük bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Dubai Medya Ofisi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada patlama sonrasında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bulunmadığı belirtildi.
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