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DSÖ’den koronavirüs ilacına onay!

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Giriş: 19.06.2020 01:45
Güncelleme:19.06.2020 01:45
Son dakika haberi... İngiltere'de koronavirüs ilacı için yapılan araştırmalar sonucu "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın, ağır koronavirüs hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceği ortaya koyulmuştu. DSÖ’den bu ilacın kullanılmasına onay çıktı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Alpaslan Düven İngiltere’den aktardı.
DSÖ’den koronavirüs ilacına onay!
DSÖ’den koronavirüs ilacına onay!
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