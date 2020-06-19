DSÖ’den koronavirüs ilacına onay!

Son dakika haberi... İngiltere'de koronavirüs ilacı için yapılan araştırmalar sonucu "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın, ağır koronavirüs hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceği ortaya koyulmuştu. DSÖ’den bu ilacın kullanılmasına onay çıktı. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Alpaslan Düven İngiltere’den aktardı.