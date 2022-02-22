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Donbas'ta Rus üsleri kurulacak mı?

A Haber
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Giriş: 22.02.2022 13:19
Son dakika haberi... Rusya'nın sonraki hamlesi ne olur? NATO'nun Rusya'ya yanıtı ne olacak? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Arslan, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, konuyla ilgili A Haber'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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