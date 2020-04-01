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Donald Trump’tan corona virüs (Covid-19) mesajı: ABD daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı | VİDEO
Korona virüs (Covid-19) salgının yeni merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bilanço ağırlaşıyor. Önemli mesajlar veren ABD Başkanı Donald Trump, konuşmasına "Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan." sözleriyle başladı. Trump, "Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var. Bu çok acılı iki hafta olacak" değerlendirmesinde bulundu. Beyaz Saray sağlık ekibi ise bütün önlemlere rağmen 200 bin ABD’linin ölebileceğini bildirdi.
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