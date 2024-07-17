17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Donal Trump seçimi belirleyecek kritik eyaletlerde Joe Biden'ı geride bıraktı
ABD'de yapılan en son ankette kasım ayındaki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’den resmen adaylığı onaylanan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"de rakibi Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın önüne geçtiği belirtildi.