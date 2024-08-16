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Doha'da Gazze için ateşkes çıkar mı?

Doha'da Gazze için ateşkes çıkar mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 13:13
Güncelleme:16.08.2024 13:14
Doha'da Gazze için ateşkes çıkar mı? Gazze ateşkesi misillemeyi engeller mi? İran'ın İsrail'e saldırısını ateşkesin önleyeceği iddia edildi. İran'ın tepkisi ateşkese mi bağlı? Tüm bu soruların cevabını canlı yayın konuğumuz ile cevaplandırdık.
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