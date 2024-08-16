Doha'da Gazze için ateşkes çıkar mı? Gazze ateşkesi misillemeyi engeller mi? İran'ın İsrail'e saldırısını ateşkesin önleyeceği iddia edildi. İran'ın tepkisi ateşkese mi bağlı? Tüm bu soruların cevabını canlı yayın konuğumuz ile cevaplandırdık.