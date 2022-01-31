Diplomasi trafiği krizi çözebilecek mi? Sınırdaki gerilim çatışmaya dönüşür mü?

Dünya, Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gelişmeleri anbean takip ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Rusya-Ukrayna krizi nasıl başlamıştı? Donbass’ta gerilim nasıl tırmandı? Krizin dününü ve bugününü A Haber Dış Haber Editörü Eda Tuğrul canlı yayında anlattı.

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