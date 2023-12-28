28 Aralık 2023, Perşembe
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Denizde feci ölüm! Köpek balığı saldırısı sonucu bir genç hayatını kaybetti
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde, köpek balığının saldırdığı bir genç hayatını kaybetti. Bölge sakinleri, son dönemde okyanusta çok sayıda köpek balığı gördüklerini ve bu durumdan endişe duyduklarını belirtti.