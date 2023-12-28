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Denizde feci ölüm! Köpek balığı saldırısı sonucu bir genç hayatını kaybetti

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Giriş: 28.12.2023 15:38
Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde, köpek balığının saldırdığı bir genç hayatını kaybetti. Bölge sakinleri, son dönemde okyanusta çok sayıda köpek balığı gördüklerini ve bu durumdan endişe duyduklarını belirtti.
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