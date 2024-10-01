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Demir Kubbe etkisiz kaldı!

Demir Kubbe etkisiz kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 20:53
İran'ın balistik füzeli saldırı sonrası Tel Aviv'den çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. İra füzelerinin İsrail'in Demir Kubbesi'ni aştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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