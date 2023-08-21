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Dedeağaç'ta orman yangını

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Giriş: 21.08.2023 09:19
Güncelleme:21.08.2023 09:19
Yunanistan'ın Dedeağaç ilinde çıkan yangın nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. İpsala sınır kapısı ise yangınlar nedeniyle geçişlere kapatıldı. 13 köy güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
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