DEAŞ’tan Rusya’ya yeni tehdit

Rusya saldırısını üstlenen DEAŞ'tan yeni bir tehdit var. “Moskova ve St. Petersburg’da yeni saldırılara hazır olun” denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.

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