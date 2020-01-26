26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.01.2020

Darbeci Hafter Trablus'ta yerleşim bölgelerine saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video

Son dakika haberine göre; Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Libya'da Hafter güçleri dün gece başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı çevresindeki yerleşim bölgelerine havan topu ile saldırı düzenledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin yerleşim bölgelerini hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin 20 senedir Libya'da yaşayan bir Fas vatandaşı olduğu ifade edildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Pakistan 290 kilometre menzilli füzenin fitilini ateşledi
Pakistan 290 kilometre menzilli füzenin fitilini ateşledi
Irak'ta ABD karşıtı gösteriler başladı
Irak'ta ABD karşıtı gösteriler başladı
Prens Charles'dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e büyük şok!
Prens Charles'dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e büyük şok!
Macron ile İsrail polisi arasında gergin anlar
Macron ile İsrail polisi arasında gergin anlar
Trump, Barzani'yi terörist elebaşısı ile karıştırdı
Trump, Barzani'yi terörist elebaşısı ile karıştırdı
'Kara ölüm' Avrupa'da büyük yıkıma yol açtı!
'Kara ölüm' Avrupa'da büyük yıkıma yol açtı!
Uçağın içi bir anda dumanla doldu
Uçağın içi bir anda dumanla doldu
Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm
Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara hasar verdi
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara hasar verdi
Terör destekçisi Sevim Dağdelen nefret kustu!
Terör destekçisi Sevim Dağdelen nefret kustu!
Masa dışı kalan Yunanistan'dan küstah manşet
Masa dışı kalan Yunanistan'dan küstah manşet
Daha Fazla Video Göster