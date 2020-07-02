Darbeci Hafter Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yalanladı |Video

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Fransa Hafter'e destek sağlamadı" açıklaması bir video ile yalanlandı. 2019 yılında Hafter'in yaptığı açıklamada, Fransa'nın bir çok konuda gayrimeşru güçlere destek verdiği ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Hafter Nisan 2019'da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı" dedi. Darbeci Hafter ise bu sözleri "Fransa bize savaş alanında bilgi, keşif ve koordinat desteği verdi." diyerek yalanladı.

Çelişkili açıklamalarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yalanı deşifre oldu.

Fansa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüş, ardından yaptığı açıklamada; Fransa'nın Libya'ya destek sağlamadığını öne sürmüştü.

Ancak Libya'daki darbeci Hafter'in 2019 yılına ait konuşmaları Macron'u yalanladı.

İşte Hafter'in Macron'u yalanlayan o sözler;

"Fransa bizim için dost bir ülke... Bizim yanımızda tarihi bir duruş sergiledi. Bize yardım etti. Hem güvenlik olarak hem de istihbari ve eğitim noktasında yardımlarda bulundu. Fransa bize yardım eden ülkeler arasında ayrı bir değere sahip. Örneğin bize istihbari bilgi sağlayan uçak düştü. 3 vatandaşı öldü. Buna rağmen hemen yeni bir ekip gönderdi. bu bizim için çok değerli. Dost ve kardeş Fransa'nın bu duruşunu Libya halkı asla unutmayacak."

Merkel ile görüşmesinin ardından bir gazeteciden gelen soruya sert çıkan Macron, Fransa'nın yalnızca barış istediğini savunmuştu.

Ancak darbeci Hafter'in açıklamaları, Fransa'nın Llibya'da meşru hükümet yerine bir çeteciyi destekleyerek çatışmaları kızıştırdığını ortaya çıkardı.