02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Darbeci Hafter Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yalanladı |Video

Darbeci Hafter Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yalanladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2020 15:20
Güncelleme:02.07.2020 15:39
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Fransa Hafter'e destek sağlamadı" açıklaması bir video ile yalanlandı. 2019 yılında Hafter'in yaptığı açıklamada, Fransa'nın bir çok konuda gayrimeşru güçlere destek verdiği ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Hafter Nisan 2019'da askeri bir operasyon yapmaya karar verdiyse bunu Fransa ile anlaşarak yapmadı" dedi. Darbeci Hafter ise bu sözleri "Fransa bize savaş alanında bilgi, keşif ve koordinat desteği verdi." diyerek yalanladı.

Çelişkili açıklamalarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yalanı deşifre oldu.

Fansa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüş, ardından yaptığı açıklamada; Fransa'nın Libya'ya destek sağlamadığını öne sürmüştü.

Ancak Libya'daki darbeci Hafter'in 2019 yılına ait konuşmaları Macron'u yalanladı.

İşte Hafter'in Macron'u yalanlayan o sözler;

"Fransa bizim için dost bir ülke... Bizim yanımızda tarihi bir duruş sergiledi. Bize yardım etti. Hem güvenlik olarak hem de istihbari ve eğitim noktasında yardımlarda bulundu. Fransa bize yardım eden ülkeler arasında ayrı bir değere sahip. Örneğin bize istihbari bilgi sağlayan uçak düştü. 3 vatandaşı öldü. Buna rağmen hemen yeni bir ekip gönderdi. bu bizim için çok değerli. Dost ve kardeş Fransa'nın bu duruşunu Libya halkı asla unutmayacak."

Merkel ile görüşmesinin ardından bir gazeteciden gelen soruya sert çıkan Macron, Fransa'nın yalnızca barış istediğini savunmuştu.

Ancak darbeci Hafter'in açıklamaları, Fransa'nın Llibya'da meşru hükümet yerine bir çeteciyi destekleyerek çatışmaları kızıştırdığını ortaya çıkardı.

Hafter'den Macron'u zora sokacak sözler!
Hafter'den Macron'u zora sokacak sözler!
Beyaz Saray'a 'Soros'u terörist ilan et' çağrısı
Beyaz Saray'a 'Soros'u terörist ilan et' çağrısı
Deniz manzaralı dış çekim sonları oluyordu
Deniz manzaralı dış çekim sonları oluyordu
Patlama sesinin ardından saraydan alevler yükseldi
Patlama sesinin ardından saraydan alevler yükseldi
Madende heyelan: 113 ölü
Madende heyelan: 113 ölü
Şiddetli fırtına: 10 ölü
Şiddetli fırtına: 10 ölü
Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
74 yaşında itiraf etti! 50'den fazla tecavüz...
74 yaşında itiraf etti! 50'den fazla tecavüz...
Mehmet Öz'den COVID-19 karşı ilaç müjdesi
Mehmet Öz'den COVID-19 karşı ilaç müjdesi
Avrupa’nın göbeğinde sel felaketi
Avrupa’nın göbeğinde sel felaketi
ABD'de polis şiddeti devam ediyor!
ABD'de polis şiddeti devam ediyor!
Çin'de yeni salgın alarmı!
Çin'de yeni salgın alarmı!
Daha Fazla Video Göster