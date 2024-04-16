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Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binasında yangın

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 11:55
Son dakika haberine göre Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 17. yüzyıldan kalma eski menkul kıymetler borsa binası "Borsen"de yangın çıktı. Yangında yaralanan olmadı.
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