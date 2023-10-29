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Dağıstan’daki havalimanında İsrail’den gelen uçak nedeniyle arbede çıktı: işgalciler protesto edildi

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Giriş: 29.10.2023 23:17
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Mahaçkale Havalimanı'nda İsrail’den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
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