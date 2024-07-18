18 Temmuz 2024, Perşembe
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Cumhuriyetçilerden gövde gösterici! JD Vance yardımcı adaylığını kabul etti
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti’nin Kongresi 3. Gününde gövde gösterisine sahne oldu. Senatörlerden peş peşe birlik mesajları geldi. Trump ailesi başkan adayına destek için söz aldı. Beyaz Saray yarışında yeni yardımcı James David Vance de ilk konuşmasını gerçekleştirdi.