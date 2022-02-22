22 Şubat 2022, Salı
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Çukura düşen fil böyle kurtarıldı
Son dakika dünya haberi... Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde çukura düşen bir fil ekipler tarafından kurtarıldı. Sosyal medyada paylaşılan filin kurtarıldığı anlara ait görüntüler ilgiyle karşılandı.
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir fil çukura düştü. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan fili çıkarmak için çukuru suyla doldurdu. Ekipler, 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından fili çıkarmayı başardı.
Sosyal medyada paylaşılan filin kurtarıldığı anlara ait görüntüler ilgiyle karşılandı.