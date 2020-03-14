Corona Virüse yakalanan tedavi süreci gün gün paylaştı ve su için diye uyardı |Video

İspanya'da hastalarını tedavi ederken koronavirüse yakalanan bir doktor, karantina altındaki evinden gün gün yaşadıklarını paylaşıyor. Akciğerlerinin ultrasonlarını dahi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaştıran doktor, vatandaşları bol bol su içmeleri konusunda da uyardı.