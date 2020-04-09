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09.04.2020

Corona virüs Suudi Arabistan üyelerine sıçradı! 150 kişi... |Video

Son dakika haberi... Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un (77) da aralarında bulunduğu 150 Suudi Arabistan kraliyet üyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

New York Times gazetesinin başkentteki kraliyet hastanesine yakın iki doktor ve hanedan içinden iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ilk koronavirüs vakasının 6 hafta önce tespit edildiği Suudi Arabistan'da, Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdulaziz Saud'un da aralarında yer aldığı 150 Suud hanedanı üyesi Kovid-19'a yakalandı.

Gazetenin ulaştığı, başkentteki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne acil notuyla gelen talimatta, "ülke çapındaki önemli şahsiyetler için talimatların beklenmesi, kaç vakayla karşılaşılacağının henüz bilinmediği ancak kronik hastaların hastaneden tahliye edilmesi" gerektiği belirtildi. Ayrıca tedavi gören hastane personelinin kraliyet üyelerine yer açmak için başka bir hastaneye nakledileceği bildirildi.

Gazeteye konuşan doktorlar, kraliyet içindeki binlerce prensin sıkça Avrupa'ya seyahat ettiğini ve virüsü buradan almış olabileceklerini dile getirildi.

Salgın öncesinde sağlığına ilişkin çok sayıda soru işareti bulunan 84 yaşındaki Kral Selman bin Abdulaziz'in Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde kentine yakın bir adadaki sarayda karantinaya girdiği aktarılan haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da yanında birçok bakanla bu bölge yakınında bir saraya kapandığı ifade edildi.

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