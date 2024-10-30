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Çin’in yeni uzay görevi başladı! Çin ve ABD arasında hacker savaşı

Çin’in yeni uzay görevi başladı! Çin ve ABD arasında hacker savaşı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:12
Çin'in 14. mürettebatlı uzay görevi "Shenzhou-19" resmen başladı. 3 astronotu taşıyan roketin fırlatılma anları kayıt altına alındı. Astronot ekibi, uzay görevi kapsamında nisan ya da mayıs ayına kadar çalışmalar yürütecek. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerilim bu kez kablolara taşındı. 2 ülke arasında hacker savaşları yaşandı. Ayrıca ABD, Çin'e karşı teknoloji alanında bazı kısıtlamalar getirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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