Çin'den Türkiye'ye gelen maskeler tekrar Çin'e gönderiliyor |Video

Depolar boşalıyor... Çin'den gelen milyonlarca maske tekrar Çin'e gönderiliyor. Koronavirüs yayılmaya devam ettikçe maske ihtiyacı da artıyor. Çin hükümeti bir karar aldı. Satılan maskeler geri alınıyor. Durum böyle olunca da İstanbul'da maske satışı yapan depolar hızla boşaldı.

Çin'den gelen maskeler tekrar Çin yolu göründü.

Türkiye yıllık 150 milyon maske üreten bir ülke...

Aynı zamanda da Çin'den ithal edilenlerle birlikte bu maskeler Avrupa ülkelerine ve Orta Doğu'ya satılıyor. Fakat Çin'de başlayan coronavirüs sebebiyle, hem Türk hem de Çin malı maskelere yeniden Çin yolu gözüktü.