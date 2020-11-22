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Çin'de yeni virüs iddiası: 14 bin kişi karantina altına alınacak

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Giriş: 22.11.2020 21:43
Güncelleme:22.11.2020 21:52
Çin'in Şangay Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında SARS virüsü tespit edildi iddiası havalimanındaki 14 bin kişide paniğe neden oldu. Çin polisinin 14 bin kişiyi karantinaya alma kararı ardından havalimanında gerginlik yaşandı. Karantina altına alınmak istemeyen halk barikatları aşmaya çalıştı.

Geçtiğimiz yıl Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanmaya devam ediyor.

1 yıl önce çıkan koronavirüs salgınına tam anlamıyla bir çözüm bulunamamışken, Çin'den gelen yeni görüntüler izleyenlerde endişe yarattı.

ÇİN'DE YENİ VİRÜS GERGİNLİĞİ!

Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.Çin polisinin havalimanındaki 14 bin kişiyi karantinaya alma kararının ardından halk barikatları aşarak kaçmak için polisle tartıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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