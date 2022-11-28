Çin’de “sıfır vaka” protestosu

Çin'in "sıfır vaka politikası" kapsamında yürüttüğü yasaklara karşı binlerce kişi sokağa döküldü. Olaylar sırasında polis ve protestocular karşı karşıya geldi. Pek çok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin muhabiri de vardı.

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