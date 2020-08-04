04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Çin'de otobüste 'maske tak’ kavgası! Otobüs şoförüne böyle yumruk attı

Çin'de otobüste 'maske tak’ kavgası! Otobüs şoförüne böyle yumruk attı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2020 18:04
Güncelleme:04.08.2020 18:10
Çin’de otobüse binen bir yolcu, kendisini maske takması konusunda uyaran otobüs şoförünü darp etti. Saldırgan yolcu 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangzhou kentinde meydana geldi. Otobüse binen bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran otobüs sürücüsüne saldırdı. Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, saldırgan Li'nin sürücü Wang'in bulunduğu bölüme yaklaştığı ve başına yumruk attığı görüldü. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemede 3 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

'Maske tak’ kavgası! Şoföre yumruk attı
'Maske tak’ kavgası! Şoföre yumruk attı
Covid-19 aşısında flaş gelişme! Seri üretime başlıyorlar
Covid-19 aşısında flaş gelişme! Seri üretime başlıyorlar
Almanya'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı
Almanya'nın FETÖ oyunu ortaya çıktı
Adada mahsur kaldı! SOS yazıp...
Adada mahsur kaldı! "SOS" yazıp...
Yıldırım böyle düştü
Yıldırım böyle düştü
Almanya'dan Covid-19 aşısı için flaş açıklama
Almanya'dan Covid-19 aşısı için flaş açıklama
Sahilde köpek balığı paniği
Sahilde köpek balığı paniği
Eski KGB ajanından 'psikolojik savaş' itirafı
Eski KGB ajanından 'psikolojik savaş' itirafı
Barzani'den PKK'ya sert tepki
Barzani'den PKK'ya sert tepki
Darbeci Hafter bir avuç askeriyle Türkiye'yi tehdit etti
Darbeci Hafter bir avuç askeriyle Türkiye'yi tehdit etti
Deniz altındaki ölüm tuzağı
Deniz altındaki ölüm tuzağı
ABD ve PYD/PKK'dan korsan anlaşma!
ABD ve PYD/PKK'dan korsan anlaşma!
Daha Fazla Video Göster