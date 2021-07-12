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Çin’de otel çöktü: 1 ölü 10 kayıp

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Giriş: 12.07.2021 17:43
Çin’de Suzhou kentinde bir otelin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde bulunan bir otelin binası çöktü.

Olayın ardından 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Sivil savunma ekipleri, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, 3'ü kritik durumda toplam 8 kişi kurtarılırdı.

Binanın yıkılma nedeni henüz bilinmezken soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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