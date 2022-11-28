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Çin'de Kovid-19 tedbirleri infiale yol açtı! Ülke ayaklandı! Gerilim her geçen gün tırmanıyor

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Giriş: 28.11.2022 10:52
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke genelinde artıyor.
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