28 Kasım 2022, Pazartesi
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Çin'de Kovid-19 tedbirleri infiale yol açtı! Ülke ayaklandı! Gerilim her geçen gün tırmanıyor
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke genelinde artıyor.