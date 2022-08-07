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Çin'de 80 bin kişi mahsur kaldı! Koronavirüs nedeniyle kent kapandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2022 15:43
Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda bulunan Sanya kentinde Covid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle kapanma tedbirleri uygulanacağının ilan edilmesinin ardından 80 bin turist kentte mahsur kaldı.
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