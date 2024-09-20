Çin tek roketli 2 uydu fırlattı!

Çin, ABD'nin sahibi olduğu Küresel Konumlama Sistemi'ne bağımlılığını sona erdirecek kendi navigasyon sistemi Beidou-3'nun 2 uydusunu daha uzaya gönderdi.

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