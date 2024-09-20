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Çin tek roketli 2 uydu fırlattı!

Çin tek roketli 2 uydu fırlattı!

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 12:07
Çin, ABD'nin sahibi olduğu Küresel Konumlama Sistemi'ne bağımlılığını sona erdirecek kendi navigasyon sistemi Beidou-3'nun 2 uydusunu daha uzaya gönderdi.
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Çin tek roketli 2 uydu fırlattı!
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