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Çimento kamyonu kağıt gibi ezdi! Mucize kurtuluş kamerada
Son dakika haberi... Çin'in Dalian kentinde bir çimento kamyonu park halinde duran minibüsü çarparak kağıt gibi ezdi. Minibüs şoförünün mucize kurtuluşu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Son dakika haberi... Çin'in Dalian kentinde bir çimento kamyonu park halinde duran minibüsü çarparak kağıt gibi ezdi. Minibüs şoförünün mucize kurtuluşu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.