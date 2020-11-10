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Çimento kamyonu kağıt gibi ezdi! Mucize kurtuluş kamerada

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Giriş: 10.11.2020 16:38
Güncelleme:10.11.2020 16:45
Son dakika haberi... Çin'in Dalian kentinde bir çimento kamyonu park halinde duran minibüsü çarparak kağıt gibi ezdi. Minibüs şoförünün mucize kurtuluşu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Çin'in Dalian kentinde bir çimento kamyonu park halinde duran minibüsü çarparak kağıt gibi ezdi. Minibüs şoförünün mucize kurtuluşu saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çimento kamyonu kağıt gibi ezdi! Mucize kurtuluş kamerada ÇİMENTO KAMYONU KAĞIT GİBİ EZDİ! MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA

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