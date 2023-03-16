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Christchurch terör saldırısının 4. yıl dönümü! Neler yaşandı? | ANALİZ

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Giriş: 16.03.2023 09:20
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti. Peki o hain saldırının arkasında kim vardı? Saldırı nasıl gerçekleşti? Hemen ardından neler yaşandı? Detaylar analiz haberimizde...
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