Çernobil'de bir tehlike mevcut! Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi A Haber'e konuştu

Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan sızıntıya ilişkin A Haber'e özel konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi önemli açıklamalarda bulundu. Tesiste güç tedariki nedeniyle bir kesinti olduğunu ve tehlikenin mevcut olduğunu söyleyen Grossi, Ukrayna ve Rus heyetlerinin Antalya'da buluşmasını da değerlendirdi. Grossi "Türk hükümeti hemen eyleme geçti ve gereken her şeyi yaptı toplantıları kolaylaştırmak için. Türk hükümetine minnettarım." ifadelerini kullandı.