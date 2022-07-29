29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Cenaze töreninde haç ile saldırdı! İki rahibin birbirine girdiği o anlar gündem oldu

Cenaze töreninde haç ile saldırdı! İki rahibin birbirine girdiği o anlar gündem oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2022 00:07
Ukrayna'da bir askerin cenaze töreninde konuşan Ukraynalı rahibin “Kremlin rejimi savaş suçu işliyor” sözlerine dayanamayan Rusya yanlısı rahip elindeki haçla meslektaşına saldırdı. İşte o anlar...
Cenaze töreninde haç ile saldırdı
Cenaze töreninde haç ile saldırdı
Gezegen ısınıyor kuralık riski artıyor!
Gezegen ısınıyor kuralık riski artıyor!
Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor mu?
Avrupa'da sağlık sistemi çöküyor mu?
Blinken ve Lavrov ilk kez görüşecek
Blinken ve Lavrov ilk kez görüşecek
İngiltere’de 46 yıl sonra en az yağışlı 6 ay
İngiltere'de 46 yıl sonra en az yağışlı 6 ay
Bulgaristan erken seçime gidiyor
Bulgaristan erken seçime gidiyor
Serinlemek için girdiği suda felaketi yaşadı!
Serinlemek için girdiği suda felaketi yaşadı!
Irak’ta Meclis’e baskın
Irak’ta Meclis'e baskın
Tunus’ta tartışmalı anayasa referandumu!
Tunus’ta tartışmalı anayasa referandumu!
Avrupa’da kriz! Çiftçiler yoları kapattı
Avrupa'da kriz! Çiftçiler yoları kapattı
İngiltere’de grev şoku!
İngiltere’de grev şoku!
İsrail’den skandal hareket!
İsrail'den skandal hareket!
Daha Fazla Video Göster